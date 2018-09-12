يحل الفنان أمير كرارة، ضيفًا على الإعلامية منى الشاذلي، وذلك خلال حلقة يوم الجمعة المقبلة، من برنامج "معكم" الذي يُبث عبر قناة "Cbc"، في تمام الساعة التاسعة مساءً.

ويتحدث "كرارة" خلال الحوار، عن تفاصيل بداياته الفنية على مدار سنوات طويلة، والمعاناة التي مر بها، وعمله في الإعلانات وتقديم البرامج والأدوار الصغيرة، كما يتحدث عن النجاح الكبير الذي حققه فيلم "حرب كرموز"، وكواليس التصوير وأصعب المشاهد التي تعرض لها، وكذلك تعاونه مع الفنانين محمود حميدة، وغادة عبد الرازق.

ويتحدث عن شخصية سليم الأنصاري في مسلسل "كلبش"، ومدى ارتباط الجمهور بها، وكواليس الجزء الثالث، كما يتطرق إلى الشكل الذي يظهر به في الأفلام والمسلسلات، لاسيما الجاكيت والشارب.

ويروي "كرارة" قصة منتخب التجمع الخامس، الذي يجمعه بحسام غالي، ومحمد زيدان، وأحمد فهمي، وعدد من نجوم الفن والكرة، وكذلك تحدث عن مرحلة لعبه لكرة الطائرة وتفوقه فيها، كما يروي قصة زواجه وعلاقته بأبناءه وأثر الشخصيات التي يُقدمها عليهم.