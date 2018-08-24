أمير كرارة ناعيا ياسر المصري: "الله يرحمك يا راجل يا طيب"

نعى الفنان أمير كرارة، الفنان الأردني ياسر المصري، الذي وافته المنية، مساء أمس، عن عمر ناهز الـ48 عامًا، إثر حادث سير في مدينة الزرقاء وسط الأردن.

ونشر كرارة، صورة تجمعه بالمصري، من مسلسل "تحت الأرض"، عبر حسابه الشخصي على موقع التدوينات القصيرة "تويتر".

وعلق كرارة: "الله يرحمك يا راجل يا طيب، وأخلص التعازي للشعب الأردني، النجم الخلوق ياسر المصري، الله يرحمك ويصبر أهلك ويجعل مثواك الجنة، إن شاء الله".

كان ياسر المصري توفى، مساء أمس الخميس، عن عمر ناهز الـ48 عامًا، إثر تعرضه لحادث سير بمدينة الزرقاء، نقل بعدها إلى أحد المستشفيات إلا أنه تُوفي متأثراً بجراحه، حسبما أفاد نقيب الممثلين الأردنيين.