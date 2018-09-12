تحرير 322 مخالفة متنوعة في قنا

أعلن اللواء عبدالحميد الهجان محافظ قنا، تحرير 236 محضر مخالفة، منها تنفيذ 81 إزالة إدارية، وضبط 15 مخالفة إشغال طريق عام، و12 مخالفة عدم حمل شهادة صحية، و9 مخالفات نظافة، و8 مخالفات لإدارة منشأة دون ترخيص، و7 محاضر لإلقاء المخلفات على جانبي الطريق، و4 بائعين جائلين بالإضافة إلى 69 مخالفة مضبوطات متنوعة.

وأضاف محافظ قنا، أن الحملة نجحت في تحرير 86 مخالفة مرورية متنوعة، تم التصالح الفوري في 26 مخالفة منها، فيما تحررت 21 مخالفة سحب رخص، و36 مخالفة نموذج 125 مرورية، و3 مخالفات حجز لسيارة وتوك توك ودراجة بخارية .

وأكد الهجان، اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه كل مخالفة ضبطت، مشددا على ضرورة استمرار تلك الحملات لإزالة جميع أنواع الإشغالات والمخالفات الموجودة على مستوى مراكز ومدن المحافظة بصفة مستمرة؛ لتحقيق الانضباط وتطبيق القانون.