قررت نيابة القاهرة الجديدة حبس "سامي. ع ا" شقيق المتهم بقتل أسرته، كما أمرت بحبس "أبوعوف. ج. ص" (سواق)، و"صلاح. أ. ه" (دكتور صيدلي) لمدة 4 أيام على ذمة التحقيقات.

تباشر نيابة القاهرة الجديدة تحقيقاتها مع شقيق المتهم بقتل زوجته وأبنائه الأربعة في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"مذبحة الشروق"، "سامي. م. ع"، لبيان مدى علاقته بالجريمة.

وتحقق النيابة مع السائق السوري الذي اصطحب المتهم من منزله بالشروق إلى محطة سكك حديد القاهرة، ويدعى "أبوعوف. ج"، بالإضافة إلى "صلاح. أ"، الصيدلي الذي باع الأقراص المنومة للمتهم.

واقتادت أجهزة الأمن بالقاهرة المتهم "كرم. م. ع"، إلى مسرح الجريمة في مدينة الشروق لتمثيل جريمته بحضور فريق من نيابة القاهرة الجديدة برئاسة المستشار محمد سلامة، وظهرت علامات الثبات على المتهم أثناء المعاينة التصويرية التي جرت وسط حراسات أمنية مشددة فجرًا.