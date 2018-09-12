أعلن الدكتور محمود صقر، رئيس أكاديمية البحث العلمي، عن فتح باب التقدم لبرنامج تبادل الزيارات البحثية للتعاون العلمي والتكنولوجي، الذي يجري تنفيذه ضمن البرنامج التنفيذي بين أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا مع كل من أكاديمية العلوم البولندية، وكذا أكاديمية العلوم التشيكية.

وأشار إلى أنه على جميع الباحثين الراغبين في الاشتراك من المراكز والمعاهد البحثية والجامعات المصرية، التقدم عبر الموقع الرسمي للأكاديمية واستيفاء الاستمارة المطلوبة في موعد أقصاه 20 أكتوبر 2018، من خلال الرابط التالي http://submission.asrt.sci.eg/ وسيجري إبلاغ الباحثين المقبولة مقترحاتهم على البريد الإلكتروني الوارد منهم.

وتهدف تلك الزيارات إلى التدريب وتنمية القدرات وإتاحة الفرصة للباحثين المصريين للاحتكاك والتواصل والاتفاق على التعاون المستقبلي، وجمع المادة العلمية، والاستفادة من إمكانيات وقدرات الجانب الأجنبي في جوانب الامتياز لديه.

وقال الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، إن خطة العلوم والتكنولوجيا والابتكار 2030، تولي أهمية قصوى لتوجيه التعاون الدولي بين مصر ودول العالم المختلفة، لخدمة أهداف رؤية مصر للتنمية 2030.

الجدير بالذكر، أنه يجري تنفيذ برنامج تبادل الزيارات البحثية طبقا للاتفاق الموقع مع كل منهما بالنسبة لبولندا يجري تنفيذ زيارات بحثية مدتها من 1-2 أسبوع للزيارات القصيرة ومن 1-2 شهر في الزيارة الواحدة للزيارات الطويلة، أما بالنسبة للتشيك يجري تنفيذ زيارات بحثية مدتها 1-2 أسبوع للزيارات القصيرة.