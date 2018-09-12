قالت الأمم المتحدة، إنه تم توثيق استخدام قوات النظام السوري لغاز الكلور المحظور 3 مرات في غوطة دمشق وإدلب هذا العام، وذلك حسبما أفادت قناة "سكاي نيوز عربية" في نبأ عاجل لها.