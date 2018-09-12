يعلن معهد راية للإدارة والتجارة الخارجية بدمياط، عن حاجته لأعضاء هيئة تدريس، وهيئة معاونة للعمل في المعهد، بنظام التعيين، أو الإعارة أو الانتداب الكلي في العام الدراسي 2018/2019، وذلك بالتخصصات التالية:

-علوم الحاسب

-إدارة الأعمال

-المحاسبة

-الاقتصاد

-رياضيات

-نظم المعلومات الإدارية

-القانون

وذلك في الدرجات الوظيفية أستاذ، أستاذ مساعد، مدرس، مدرس مساعد، معيد.

وعلى الراغبين في التقدم لشغل الوظائف، أن يكون مستوفي للشروط الواردة بالقانون 49، بشأن تنظيم الجامعات، وأن يتقدموا بطلبات مصحوبة بأصل شهادة البكالوريوس، والماجستير، والدكتوراه، وصورة بطاقة الرقم القومي، وفيش جنائية، والسيرة الذاتية.

وتقدم الطلبات باسم معهد راية، في موعد غايته، 14 سبتمبر الجاري، وترسل الطلبات على البريد الإلكتروني rayaedu18@gmail.com، أو تقدم في المعهد.