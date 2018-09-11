تعلن كلية التجارة جامعة عين شمس، عن افتتاح مركز لتنمية المهارات المهنية والتوظيف بالتعاون مع المركز المهني بالجامعة الأمريكية بالقاهرة، والذي يتلقى تمويله من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية (USAID).

وأوضحت الكلية، أن المركز يهدف إلى تقديم التوجيه المهني والمهارات الوظيفية لطلاب الجامعة، وذلك من أجل إعدادهم للحياة العملية مع التركيز على طلاب السنة النهائية وما قبل النهائية.

وفي هذا السياق، أكدت الكلية حاجتها لشغل الوظائف التالية مع وجود حوافز مالية بالمركز:

- مدير مركز.

- نائب مدير مركز.

- مسؤول التوظيف والعلاقات مع أصحاب العمل.

- أخصائي التطوير المهني.

- أخصائي بيانات ومعلومات.

- منسق تدريب إداري.

وأشارت الكلية إلى أن المتقدمين للوظائف يجب أن تتوفر فيهم بعض الشروط وهي:

1- أن يكون من العاملين الدائمين بجامعة عين شمس.

2- إجادة اللغة العربية والإنجليزية تحدثًا وكتابة بطلاقة.

3- لديه اهتمام بمساعدة الطلبة.

4- لديه الرغبة في التعليم.

5- كما يطلب للتقدم للوظيفة السيرة الذاتية باللغة الإنجليزية.