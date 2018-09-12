أكد الدكتور هشام عرفات، وزير النقل، عدم المساس بأسعار اشتراكات الطلاب في قطارات السكة الحديد ومترو الأنفاق، أو تطبيق أي زيادة عليها، وستبقى بنفس أسعار العام الماضي، مؤكدا أن وزارة النقل تعمل على توفير جميع الخدمات المميزة لجمهور الركاب المسافرين.

وأوضح عرفات، في تصريحات لـ"الوطن"، بأن الوزارة تسعى خلال الفترة المقبلة على تطوير وتحديث الخط الأول للمترو "المرج-حلوان"، بتكلفة إجمالية 32 مليار جنيه، يشمل نظم الإشارات، وتطوير نظم وحدة التحكم المركزي، وتجديد القضبان، وتحديث نظم الاتصالات، وإدخال قطارات مكيفة جديدة الخدمة، مؤكدا أن الوزارة تعمل في الوقت الحالي على الانتهاء من بعض مشروعات التطوير في السكة الحديد، والتي تحتاج إلى تحديث وتطوير بنيتها الأساسية بتكلفة إجمالية 56 مليار جنيه.