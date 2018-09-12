تنظم وزارة البيئة بالتعاون مع مؤسسة "فريدريش إيبرت"، ورشة عمل حول دور الإعلام في رفع الوعي بالقضايا البيئية المعاصرة للإعلاميين المتخصصين في مجال العمل البيئي، استمرارا لاستعدادات مصر لمؤتمر الأطراف لاتفاقية التنوع البيولوجي الرابع عشر "COP14" المزمع عقده بمدينة شرم الشيخ منتصف نوفمبر القادم.

وتهدف الورشة إلى دمج مفاهيم التنوع البيولوجي في الصحافة المصرية، بالإضافة إلى عرض دور الصحافة البيئية في إدماج مفاهيم حماية وصون التنوع البيولوجي في حياة المواطنين وأهمية الحفاظ على الثروات الطبيعية الموجودة داخل محميات مصر الطبيعية للحفاظ على التنوع البيولوجي علاوة على جهود وزارة البيئة، في استضافة مؤتمر اتفاقية الأطراف للتنوع البيولوجي وأهميته لمصر ودوره في إدماج قضايا التنوع في القطاعات التنموية في مصر والعالم.

وتتضمن الورشة مناقشة عدد من الموضوعات، منها التنمية المستدامة ورؤية وزارة البيئة لتنفيذ استراتيجية 2030 مع التركيز على التنوع البيولوجي وحماية الأنواع المهددة بالانقراض، بالإضافة إلى آثار التغيرات المناخية على التنوع البيولوجي، كذلك عرض مستقبل السيارات الكهربائية في مصر وأساليب التعامل مع الكوارث والأزمات وتاثيرها على التنوع البيولوجي.

وأوضح مروان حسين مسؤول برامج البيئة بمؤسسة "فريدريش"، أن المؤسسة تهتم بالعمل على نشر الوعي البيئي وتدعيم دور الأفراد والمجتمع المدني في حماية البيئة منذ بداية عملها، والإعلام أحد القنوات الهامة لتحقيق ذلك.

حضر الورشة لفيف من الإعلاميين وممثلي وزارة البيئة، منهم الدكتور وائل رضا مدير عام الإعلام البيئي ورئيس وحدة الشباب، سها طاهر مدير عام الاتفاقيات والمؤتمرات بالعلاقات الدولية، ومن وزارة البيئة الدكتورة كوثر حفني رئيس الإدارة المركزية للأزمات والكوارث، والدكتور مصطفى مراد رئيس الإدارة المركزية لنوعية الهواء، والدكتور خالد علام رئيس الإدارة المركزية للتنوع البيولوجي، وسماح صالح رئيس وحدة التنمية المستدامة بوزارة البيئة.