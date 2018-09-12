عقب الدكتور سامح مهران، رئيس مهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي والمعاصر بشأن تصريحات المخرجة السورية آنا عكاش التي اعتذرت عن المشاركة بالمهرجان، وأعقبه تصريحات صحفية تعبرعن استيائها، واتهامها للمهرجان بـ"الإخلال" بقواعد الدعوة قائلاً، "ما تقوله المخرجة السورية على (الفيسبوك) لا يليق".

وأضاف لـ"الوطن": "المهرجان تفهم ظروف الفرقة السورية، وقام بالبحث لها عن راع مصري، هو اتحاد المنتجين العرب للتكفل بحجز تكاليف الانتقالات، والمهرجان يتكفل باﻹقامة لمدة خمسة أيام، وهي مدة مناسبة لمشاركة الفرقة بالمهرجان، وتقديم عرضها، وحضور عدد لابأس به من الفعاليات، وأغلب الفرق اﻷجنبية المشاركة لا تمكث بالقاهرة طوال مدة المهرجان، وحتى الفرقة السويسرية التي قدمت عرض الافتتاح لم تمكث إلا يومين بالقاهرة".

وحول رده على المخرجة السورية، ومطالبتها باعتذار رسمي، قال رئيس المهرجان: "عن أي شيء نعتذر، هي من عليها الاعتذار عما بدر منها من تصريحات، لم تراع فيها ظروف تنظيم مهرجان دولي بهذا الحجم، ولم تراع حدود اللياقة في تصريحاتها للمواقع اﻹخبارية".