انطلقت منذ قليل، الجلسة الثانية من اليوم الثاني للملتقى الفكري للدورة الفضية لمهرجان القاهرة الدولي للمسرح المعاصر والتجريبي، بعنوان "مناهج جسد الممثل بين النظرية و التطبيق"، وذلك بالمجلس الأعلى للثقافة.

يرأس الجلسة والمتحدث المسرحي العراقي الدكتور فاضل الجاف، وعنوان المداخلة "ثنائية شخصية الممثل في منهج البيوميكانيك".

شارك بالجلسة المؤطرة المسرحية المغربية نوال عبد العزيز الضعيف وتحمل كلمتها عنوان "شعرية الجسد"، كما تتحدث الممثلة الأردنية أسماء مصطفى، وتحمل كلمتها "الجسد في المسرح بين الاحتقار والاحتفاء"، والراقصة والكاتبة المسرحية البلغارية إلينا انجيلوفا، وتحمل كلمتها عنوان "آليات الجسد الأدائي.. إشكاليات بناء جسد مؤد".