"الهلال الأحمر" يطلق حملة توعوية للتعامل مع الأزمات القلبية المفاجأة

يطلق الهلال الأحمر المصري، بالتعاون مع إحدى الشركات، يوم الإثنين المقبل، حملة توعوية تستمر لعدة أشهر بهدف زيادة وعي المصريين بأهمية صحة القلب عبر عدداً من برامج التوعية والتعليم، تتناول كيفية تبني أسلوب حياة صحي، والتدريب على طرق زيادة معدلات نجاة المصابين بالأزمات القلبية المفاجأة.

ويتزامن موعد إطلاق الحملة مع شهر التوعية بأمراض القلب واليوم العالمي للقلب، والذي يوافق 29 سبتمبر.

يشارك في المؤتمر كلاً من الدكتورة مؤمنة كامل، الأمين العام للهلال الأحمر المصري، والدكتور هاني فيكتور، نائب رئيس مجلس الإنعاش المصري وسكرتير الجمعية المصرية لطب الإصابات، وعدداً من مسؤولي الشركة الشريكة في الحملة.