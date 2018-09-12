شدد الرئيس عبدالفتاح السيسي على الاستمرار في تبني استراتيجية الحد من ظهور قوائم انتظار جديدة لمرضى التدخلات الجراحية العاجلة، بالتوازي مع الجهود الحالية للقضاء على قوائم الانتظار.

ووجه السيسي، خلال اجتماعه مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، والدكتور تامر عصام نائب وزير الصحة والسكان لشؤون الدواء، واللواء مصطفى أبو حطب مدير المركز الطبي العالمي، واللواء بهاء الدين زيدان مدير مجمع الجلاء الطبي، اليوم، بزيادة عدد الوحدات الطبية المتنقلة، بما يسهم في توفير الخدمات الطبية في المناطق النائية والأكثر احتياجا، والعمل على تطوير تلك الوحدات ورفع كفاءتها من خلال توفير أحدث الأجهزة والمستلزمات الطبية، وتوفير مختلف التخصصات بها.