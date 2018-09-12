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ميدو جابر: حسام البدري «جمدني» دون سبب

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محافظ شمال سيناء: توفير حافلات لنقل المعلمين بإدارات الشيخ زويد ورفح

محافظ شمال سيناء: توفير حافلات لنقل المعلمين بإدارات الشيخ زويد ورفح

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جامعة كفرالشيخ: اتفاقية مع شركة أمن جديدة لفرض النظام داخل الحرم

مجلس الوزراء يهنئ الشعب المصري بحلول العامين الهجري والقبطي

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غرفة صالون من الكاوتش والبراميل.. وقعدتها مريحة

مدينة نصر والزيتون: المواقف العشوائية تحتل الشوارع

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مكافأة ألف جنيه لمن يعثر على سماعة أذن ضاعت فى توك توك

مكافأة ألف جنيه لمن يعثر على سماعة أذن ضاعت فى توك توك

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القمامة ومخلفات الإزالة وتهالك المرافق ونقص الخدمات «أزمات» تهدد أفضل أحياء القاهرة

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