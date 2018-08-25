قال الدكتور أحمد الأنصاري، مدير مشروع القضاء على قوائم انتظار المرضى، إن المشروع مستمر لمدة 3 سنوات، حتى لا تستجد قوائم انتظار في الأمراض التي يتعامل معها المشروع.

وأضاف الأنصاري، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "مساء dmc" الذي تقدمه الإعلامية إيمان الحصري، أن المشروع عالج أكثر من 50% من المرضى المتواجدين على قوائم انتظار العمليات الجراحية.

وأشار إلى أن دولاب العمل في النظام الصحي حاليا، عبارة عن مجموعة مربعات، لتطوير النظام بشكل كامل، مضيفا: "لا نعمل منعزلين، ولكن المنظومة كلها بتخدِّم على بعضها، حتى يشعر المواطن بهذا التحسن".