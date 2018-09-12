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ميدو جابر: حسام البدري «جمدني» دون سبب

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"التعليم": مبادرة لإعادة تدوير المياه النقية المهدرة بالمدارس

رئيس جامعة سوهاج يوجه بتوصيل جميع كاميرات المراقبة بشاشة كبرى في مكتبه

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ورش وعروض فنية متنوعة بـ"ثقافة سوهاج"

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"الأهرام للطباعة" تكشف ملابسات جديدة عن قرار إعادة جمعيتها العمومية

"الأهرام للطباعة" تكشف ملابسات جديدة عن قرار إعادة جمعيتها العمومية

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