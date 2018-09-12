أكد رئيس مجلس الوزراء وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمراينة، اليوم، أن القرار الذي صدر مؤخراً بحظر سير سيارات النقل الثقيل التي تزيد حمولتها عن 4 أطنان بالطريق الدائري حول القاهرة الكبرى، من الساعة السادسة صباحاً وحتى منتصف الليل، اعتباراً من يوم 15 سبتمبر الجاري، سيسهم في تخفيف الضغط المروري على الطريق الدائري بنحو من 30 إلى 35%.

وأوضح مدبولي، خلال اجتماع مجلس الوزراء لمناقشة واستعراض عدد من الموضوعات الخدمية والتنموية، أن هناك تنسيقاً بين الشرطة العسكرية والمدنية لتطبيق القانون، وعدم السماح بوقوع أي مخالفات تهدد سلامة الطريق ومستخدميه، وهناك عقوبات نص عليها القرار تتمثل في أنه سيطبق على كل من قاد مركبة بالمخالفة لهذا القرار، حكم المادة (74) مكرراً (5) من قانون المرور رقم 66 لسنة 1973وتعديلاته، بمعاقبته بغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على ثلاثة آلاف جنيه.

ولفت رئيس مجلس الوزراء، إلى ما افتتح مؤخراً من مشروعات تتعلق بقطاع الطرق والكباري، بتشريف رئيس الجمهورية، مشيدا بما تم تنفيذه من مشروعات في هذا القطاع الحيوي بالتعاون والتنسيق بين وزارة الدفاع ممثلة في الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، ووزارة النقل، وما تمثله من إضافة جديدة لشرايين التنمية، وما تسهم به في إمكانية التوسع وإقامة مجتمعات عمرانية جديدة.

وأضاف، أن ما تحقق من تقدم ملحوظ في مجال البنية الأساسية والطرق، انعكس بدوره في رفع تصنيفات مصر في تقارير التناقسية العالمية، فضلاً عن جذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية.

وتطرق اجتماع مجلس الوزراء إلى ما يتعلق باستراتيجية التعامل مع الدين الداخلي والخارجي، إذ أشار رئيس مجلس الوزراء إلى أن المجموعة الاقتصادية بصدد الانتهاء من الشكل المتكامل للاستراتيجية، وما تتضمنه من محاور ومستهدفات، تمهيداً لعرضها على رئيس الجمهورية.

كما تناول الاجتماع، ما تم مناقشته واستعراضه من أفكار ومقترحات خلال اللقاء الذي عقده رئيس مجلس الوزراء مع أعضاء الاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين، إذ جدد الدكتور مصطفى مدبولي في هذا الصدد حرص الحكومة على إزالة أي معوقات قد تواجه المستثمرين المحليين أو الأجانب، وكذا التأكيد على سرعة دراسة المقترحات والمطالب المقدمة من طرف الاتحاد، بما يسهم في دفع عجلة الاقتصاد بمختلف القطاعات، وزيادة حجم الاستثمارات.