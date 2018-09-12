قال الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، إن مجلس الجامعة صدق اليوم الأربعاء، على عدة قرارات هامة، في مقدمتها، تحويل أي أستاذ بجامعة القاهرة للتحقيق، حال نشره أي بحث علمي، دون اسم الجامعة، مع إلغاء الإعارة لها بالخارج.

وأضاف الخشت، في تصريحات منه اليوم الأربعاء، على هامش اجتماع مجلس الجامعة، بحضور عمداء الكليات، أن من ضمن القرارات التي صدق عليها المجلس، هو الموافقة على الحساب الختامي للجامعة، للعام الماضي، 2017 – 2018.

كما أكد رئيس جامعة القاهرة، أنه تم استعراض استعدادات جميع الكليات، بالجامعة استعدادا للعام الجامعي الجديد 2018 – 2019، والوقوف على آخر الاستعدادات، مشيرا إلى أن جدوال الدراسة للطلاب ستكون جاهزة قبل بدء الدراسة بأسبوع.