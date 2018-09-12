أكد الدكتور محمد عثمان الخشت، رئيس جامعة القاهرة، أنه يكن التقدير والاحترام للدكتورة جيهان يسري عميدة كلية الإعلام بجامعة القاهرة، التي تقدمت باستقالتها اليوم الأربعاء بمجلس الجامعة، وتمت الموافقة عليها، مشيرا إلى أن عميدة الكلية أدت بشكل مميز الفترة الماضية.

وأضاف الخشت، في تصريحات له على هامش اجتماع المجلس اليوم الأربعاء، بحضور عمداء الكليات، أن الدكتورة جيهان يسري، قررت إفساح المجال لضخ دماء جديدة، بعد أن وصلت لسن المعاش، مقدما لها الشكر على أدائها طوال الفترة الماضية.

وشدد رئيس جامعة القاهرة، على أن جامعة القاهرة لن تستغني عن الدكتورة جيهان يسري وستجرى بها الاستعانة كثيرا، نظرا لما تملكه من خبرات كبيرة تسعى الجامعة دائما للاستفادة منها.