قال الدكتور محمد عثمان الخشت، رئيس جامعة القاهرة، إن الجامعة جاهزة تماما لمسابقة أفضل جامعة وفقا للتوصيات التي أعلن عنها الرئيس السيسي، في المؤتمر الوطني السادس للشباب الأخير، من خلال تطوير العلمية التعليمية والبحثية و112 برنامجا دراسيا، مرحبا بالطلاب الجدد بجامعة القاهرة، متمنيا لهم أن يكون العام الدراسي الجديد موفقا، من الناحية العلمية والاجتماعية والإنسانية والاستفادة من سنوات الجامعة، وتغيير حياتهم للأفضل.

جاء ذلك على هامش اجتماع مجلس جامعة القاهرة برئاسة رئيس جامعة القاهرة، وحضور محافظ الجيزة وعمداء الكليات، لمناقشة استعداداتها لبدأ العام الدراسي الجديد.