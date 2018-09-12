أكد الدكتور محمد عثمان الخشت، رئيس جامعة القاهرة، أن جامعة القاهرة والمدن الجامعية على أتم الاستعداد لاستقبال الطلاب بالعام الجديد 2018- 2019، موضحا أن التسكين بالمدن الجامعية بدأ في 15 أغسطس الماضي.

وأضاف الخشت، في تصريحات له اليوم الأربعاء على هامش اجتماع مجلس الجامعة، بحضور عمداء الكليات، أن عدد الطلاب الذين سجلوا بالمدن الجامعية حتى الآن تجاوزا الـ5 آلاف طالب وطالبة، مشيرا إلى أن التسكين جاء وفقا لجدول التسكين والشروط التي أعلنت عنها الجامعة، على غرارها العام الماضي.

كما أكد رئيس جامعة القاهرة، أن التسكين تباعا بالمدن الجامعية، يبدأ بالكليات العلمية ثم النظرية، لافتا إلى أن دفع المصروفات للمدن الجامعية إلكترونيا، ويسمح للطلاب التسديد من أي مكان.

واستعرض مجلس جامعة القاهرة، برئاسة الدكتور محمد عثمان الخشت، رئيس الجامعة، اليوم في اجتماعه، استعدادات الكليات للعام الدراسي الجديد.