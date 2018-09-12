"أبو علم" يعتذر عن الاستمرار في لجنة ضبط أداء الإعلام الرياضي

اعتذر المستشار هشام أبو علم، نائب رئيس محكمة النقض، عن عدم الاستمرار في عضوية لجنة ضبط أداء الإعلام الرياضي، والتي يرأسها الإعلامي والإذاعي فهمي عمر.

وحصلت "الوطن" على نص اعتذار "أبو علم"، والذي جاء نصه كالتالي: "بادئ ذي بدء أعرب لسيادتكم عن خالص الود والتقدير لشخصكم الكريم والسادة أعضاء اللجنة الأفاضل، كذلك الاعتزاز بالساعات القلائل، التي جمعتنا في هذه اللجنة، والتي كان يحدوني الأمل في البداية، كما كان حال اللجنة رئيسا وأعضاء وراصدين - أن تقوم تلك اللجنة بالدور المنوط بها وبتشكيلها للنهوض - ولو بعض الشئ - بأداء الإعلام الرياضي".

وقال إن ما تقدم هو "المبرر أصلا من وجود المجلس الأعلى ذاته وفقا لقانون تنظيمه، إضافة إلى جميع أنواع الإعلام الأخرى، بيد أن آلية العمل المتاحة لهذه اللجنة لا تسمح بأي مساحة مقدرة من الإنجاز، والنوايا الحسنة وحدها لا تكفي، فما قامت به اللجنة خلال عام تقريبا يعد إعجازا على الإطلاق في ظل جهاز إداري عقيم مترهل تجاوز الزمن بعض من فيه، والذي يتطلع إلى طراز حديث للآلة الكاتبة عنه ينجز عمله -والبعض الآخر استمرأ عدم احترام الكلمة إضافة إلى الخلل والنقص الواضح في اللوائح القانونية المعمول بها، فإذا كان هذا هو الحال - فكيف للجنة أن تنجز وتحقق أهدافها والوضع هكذا؟! فضلا عن الرغبة لدى البعض في تقويضها".

وتابع المستشار هشام أبو علم في خطاب اعتذاره: "بناء على ذلك فقد قررت تقديم هذه الاعتذار إلى سيادتكم عن الاستمرار في عضوية اللجنة. آملا من المولى عز وجل لسيادتكم والسادة باقي أعضاء اللجنة تحقيق ما كنا نصبو إليه داعيا للجميع بموفور الصحة والعافية".