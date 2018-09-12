كشف الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن تعديلات التعريفة الجمركية الجديدة شملت 5791 بندا منها 3495 بند تعريفي أي نحو 60% من الإجمالي وهي تتعلق بمواد خام وسلع رأسمالية وسلع استراتيجية، وجميع هذه السلع تمس المواطنين، ولذلك لم تشهد أي تغيير في فئات التعريفة الجمركية المحددة لها.

وأضاف "معيط" في بيان صحفي، منذ قليل، أن هذا يستهدف ايضا تشجيع الصناعات الوطنية ومن خلال هذا الاستقرار في الرسوم الجمركية المفروضة عليها نأمل في جذب المزيد من الاستثمارات من الداخل والخارج للعمل بالسوق المصرية.

وأضاف الوزير أن السلع الوسيطة تبلغ 994 بند تعريفي بنسبة 17% من هيكل التعريفة الجديدة واأضا لم يتم المساس بالفئات الجمركية المطبقة عليها تشجيعا للصناعات الوطنية، لافتًا إلى أن السلع الاستهلاكية تمثل أقل من 20% من هيكل التعريفة الجديدة وشهد بعضها تعديلات في فئة الرسوم المطبقة عليها لتتراوح بين 20 و60%.

وقال إن التعريفة الجديدة راعت تطبيق تعديلات وإضافات النظام المنسق الدولي في أكثر من 275 بندًا جديدًا لتتماشى مع المطبق عالميًا، وهو الأمر الذي يسهم في التيسير على مجتمع الأعمال المصري ويدعم جهوده في زيادة الصادرات المصرية.