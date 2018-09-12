شب حريق هائل بمحبس الغاز بمنشية عبد المنعم رياض بشارع أحمد عرابي، تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.تلقي اللواء رضا طبلية مدير أمن القليوبية، إخطارا بنشوب حريق بمحبس الغاز بمنشية عبد المنعم رياض بشارع أحمد عرابي، انتقل رجال الحماية المدنية إلى مكان الحريق وتمكنت من السيطره عليه .

وتبين من المعاينة الأولية أن السبب في الحريق وجود تجمع قمامة بالقرب من محبس الغاز وأثناء قيام لودر الحي بجمع القمامة حدث احتكاك بمحبس الغاز فانفجر المحبس واندلعت النيران وتمكنت قوات الحماية المدنية السيطرة على الحريق.