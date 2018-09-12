تمكنت قوات الحماية المدنية والإطفاء بالدقهلية، من السيطرة على حريق شب في مخلفات بحديقة خلف عمارة بنك الاتحاد الوطني بالمنصورة، وتسبب الحريق في احتراق سيارتين وعدد من الأشجار.

تلقى اللواء محمد حجي، مدير أمن الدقهلية، إخطارًا من مأمور قسم شرطة أول المنصورة، بنشوف حريق في حديقة خلف بنك الاتحاد الوطني بشارع المشاية السفلية بالمنصورة.

هرعت سيارات الإطفاء والإسعاف إلى مكان الحادث وتمكنت قوات الإطفاء بقيادة المقدم أحمد عوض، رئيس إطفاء الدقهلية، من السيطرة على الحريق.

وتبين أن الحريق تسبب في اشتعال النار في سيارتين ملاكي، والعديد من الأشجار الموجودة بالحقيقة.

انتقلت مباحث القسم إلى مكان الحريق لمعرفة سببه.

حرر عن ذلك المحضر اللازم لاتخاذ الإجراءات القانونية.