أعلن الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، تبنيه لمشروع "حاور شيخك"، بهدف نقد المشايخ وفتاويهم، مشيرا إلى أن تجديد الخطاب الديني مسئولية الشعب بأكمله، وبالتالي لا بد من التفاعل حتى نكشف مشاكل المجتمع ويصبح هناك تعددية في الآراء والمنهج.

وأضاف الجندي، خلال حلقة برنامجه "لعلهم يفقهون"، المذاع على فضائية "dmc"، اليوم الأربعاء: "والله لو هنعتمد على الشيوخ وحدهم لن يتم تجديد الخطاب الديني إلى يوم الدين، لابد من التحاور، الصحابة كانوا بيجادلوا النبي محمد صلى الله عليه وسلم"، مستشهدا بقول الله تعالى: "وقد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكى إلى الله والله يشمغ تحاوُرَكُمَاه".

واستكمل: "الصحابة كانوا بيحاوروا النبي وبيجادلوه، يبقى مش هتحاور الشيخ اللى بتأخد منه فتوى، لازم نوقف الناس اللي ليس لها علاقة بالفقه وتطلع تتكلم على الفضائيات دون علم ودراية" .