وكيل "صحة أسيوط" يحيل أفراد السهر بالمركز الصحي بالفتح للتحقيق

أحال الدكتور محمد زين الدين حافظ، وكيل وزارة الصحة بأسيوط، أفراد السهر بالمركز الصحي بالفتح، للتحقيقات العاجلة بديوان مديرية الصحة، وذلك لمخالفتهم ضوابط العمل واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة حيال المخالفين والمقصرين.

جاء ذلك خلال جولة مفاجئة قام بها وكيل الوزارة لعدد من المستشفيات العامة والمركزية بالمحافظة، وذلك للاطمئنان على سير العمل بها ومدى تقديم الخدمات للمواطنين والتأكد من توافر أدوية الطوارئ والأمصال والطعوم.

رافقه خلال الجولة كل من "الدكتور محمد سيد مرزوق وكيل المديرية للطب العلاجي، والدكتور أحمد سيد موسي مدير إدارة مكافحة العدوى، وسالم هاشم مساعد مدير إدارة المتابعة، ومحمد مختار باحث قانوني، ومحمد عصام عضو بإدارة المتابعة، وجمال عوض مشرف تمريض، وضياء حمدان أداري بإدارة الطب العلاجي".

كان وكيل وزارة الصحة بأسيوط والوفد المرافق له قد تفقد مستشفيات "أسيوط العام "الشاملة"، والإيمان العام، والنساء والتوليد، والأطفال، وحميات أسيوط، والصدر، وأبنوب المركزي، والمركز الصحي بالفتح"؛ وذلك لمتابعة أداء الخدمة الصحية والتأكد من تواجد العنصر البشري المكلف بتقديم الخدمة من أطباء وصيادلة وتمريض وفنيين معمل وأشعة وإداريين وغيرهم ومدى تقديم الخدمة للمواطنين بهذه الأماكن بناء على تعليمات وتوجيهات اللواء جمال نور الدين محافظ أسيوط الذي شدد على ضرورة المتابعة اليومية للخدمة الصحية بمختلف المنشآت الصحية بأسيوط.