عقد الدكتور علاء عبد الحليم مرزوق، محافظ القليوبية، اجتماعًا للتعرف على الفرص الاستثمارية الموجودة بمدينة القناطر الخيرية وطرق استغلالها من خلال تطوير المدينة واستعادة مكانتها على الخريطة السياحية، وذلك بحضور رئيس مدينة القناطر الخيرية ومديرة الشؤون الاقتصادية ولاستثمارية والمكتب الفني وتطوير العشوائيات بالمحافظة.

واستعرض المحافظ الفرص الاستثمارية الواعدة، وأهم المشروعات الجاري تنفيذها أو التخطيط لها في الفترة الحالية، حيث استعرض سيادته ثلاث مناطق تصلح لإقامة مشروعات عليها بمدينة القناطر الخيرية وهي منطقة الشاليهات وحديقة عفلة ومحلج القطن، بالإضافة إلى منطقة الـ36 فدان الصناعية بالخانكة.

وأكد المحافظ، خلال الاجتماع، أن محافظة القليوبية زاخرة بالفرص الاستثمارية التي تفتح الطريق أمام أي مستثمر مصري أو أجنبي مشيرا أن الحكومة تولي ملف الاستثمار اهتمامًا بالغًا وتقدم ضمانات وتسهيلات غير مسبوقة للمستثمرين من أجل النهوض بالمستوى الاقتصادي وخلق فرص عمل للشباب.