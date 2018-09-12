قدم وفد طبي برئاسة الدكتور حسين خيري، نقيب الأطباء، اليوم، شكوى رسمية إلى مكرم محمد أحمد، رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، بشأ ما يحدث في الإعلام الطبي سواء فوضى الإعلان عن منتجات عشوائية يسمونها طبية أو ظهور الأطباء بشكل دعائي وتسويقي في البرامج.

وقال وفد نقابة الأطباء خلال اللقاء إن هناك فوضى عارمة تجتاح بعض الفضائيات فيما يخص عرض المنتجات الطبية وظهور الأطباء بشكل إعلاني ودعائي دون الالتزام بأي تراخيص أو رقابة من أي نوع مما يؤثر بالسلب على وعي المواطن المصري وصحته، في حين أن قانون تنظيم الإعلان عن المنتجات والخدمات الصحية رقم 206 لسنة 2017 بنص في مادتيه الأولى والثانية على تجريم الإعلان بأي وسيلة عن أى منتج صحي أو خدمات صحية دون الحصول على ترخيص بذلك من اللجنة المختصة المنصوص عليها في مادة 3 من القانون ذاته.

وتسلم مكرم محمد أحمد، مذكرة من وفد النقابة، تضمنت المطالبة بتقنين هذه الأوضاع بتطبيق نصوص القانون رقم 206 لسنة 2017 الخاص بالإعلان عن المنتجات الطبية، وعدم السماح بظهور الأطباء عبر الشاشات إلا بعد التأكد من هويته ودرجته التخصصية إما بتقديم وثيقة صحيحة بذلك أو عبر الاتصال بنقابة الأطباء للتأكد من درجته التخصصية وأنه طبيب وليس أحد أعضاء الفريق الطبي، وعدم عرض إعلان للطبيب عن نفسه سواء بعرض تليفوناته أو مكان الوصول إليه، فضلًا عن عدم الاستعانة بحالات المرضى في البرامج للشرح أو للترويج لإنجازات طبية، ومنع ظهور الاطباء بملابس العمليات في البرامج.

وبشأن ما يعرضه الطبيب من معلومات طبية قد تكون مغلوطة، فأكد وفد الأطباء أن النقابة تحتفظ بحقها في مقاضاة الطبيب والقناة التي سمحت بعرض المعلومات الخاطئة على شاشاتها.

وبصفته أكد مكرم محمد أحمد، مساندته ودعمه الكامل للوقوف بحزم أمام هذه الفوضى قائلًا "أنا معكم للعمل على الالتزام بلوائح آداب المهنة والقوانين المنظمة للإعلان عن المنتجات ولجنة رقابة التراخيص الخاصة بالمنتجات وجهاز حماية المستهلك من خلال المجلس والنقابة نستطيع إيقاف هذه الفوضى: لافتًا إلى أن المجلس ينفذ على الفور بلاغات جهاز حماية المستهلك ووزارة الصحة فيما يخص التجاوزات الإعلامية والإعلانية التي تحدث، كما أكد ضرورة التعاون والاتصال المستمر مع نقابة الأطباء لكي نصل إلى ترسيخ مفهوم أن الخدمة الطبية ليست خدمة سوقية يروج لها عبر الإعلان.

فى حين أكدت نقابة الأطباء توفير آلية اتصال تعمل 24 ساعة لكل القنوات والمعدين ليتأكدوا من تخصص الطبيب ودرجته العلمية قبل استضافته على الهواء.