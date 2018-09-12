افتتح الدكتور محمد حسن القناوي، رئيس جامعة المنصورة، اليوم، حمام السباحة التعليمي بالقرية الأولمبية بالجامعة.

بدأ الافتتاح بطابور عرض لفرق السباحة من مواليد عام 2004 إلى عام 2010 ثم استعرضت فرق السباحة بنين وبنات بالقرية السباحة لمسافات مختلفة وبعروض متنوعة لمسافة 50 مترًا تتمثل في عرض السباحة "بالزعانف المزدوجة، والمونو، وإنقاذ الدومية، وإنقاذ الزميل، وعرض التتابع"

وكرم رئيس الجامعة بتكريم عدد من أفراد فرق السباحة وأثنى على الجهد المبذول من إدارة القرية الأوليمبية بالجامعة متمنيا لهم الاستمرار في التطوير من أجل خدمة كافة المترددين على القرية الأوليمبية.

واستعرض الكابتن هيثم البدوي، مدير القرية الأوليمبية بالجامعة، ما جرى إنجازه بمجمع حمامات السباحة بالقرية، مؤكدًا أنه جرى إنشاء حمام سباحة للأطفال بعمق 80 سم وبسعة 60 مترًا، وصيانة وتطوير حمام سباحة الخاص بالتدريب "التعليمي" ، وتوسعة وتطوير غرف المضخات والفلاتر شاملة أعمال الكهروميكانيك مما يجعل حمام السباحة بالقرية أول حمام سباحة بالمنصورة يعمل بشكل ذاتي وبتشغيل تبادلي بين المضخات بما في ذلك أعمال حقن الكلور والبى إتش مع ضبط نسب الإضافات بشكل ذاتي، وإنشاء تراس بمساحة 150 مترًا يخدم جميع المترددين على حمام السباحة بالقرية.