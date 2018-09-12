نشر الفنان محمد رمضان، مقطع فيديو له أثناء استعراضه لمهاراته الرياضية مع نجله، وذلك عبر موقع "إنستجرام".

وظهر رمضان، في الفيديو، أثناء لعبه "كرة القدم" مع نجله بأحد الشوارع.