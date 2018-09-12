النيران تلتهم 3 سيارات بحريق في شارع الفيلات بالمنصورة

تمكنت قوات الحماية المدنية بالدقهلية، من السيطرة على حريق شب في جراج بشارع الفيلات بمنطقة المشاية بمدينة المنصورة، مما أدى إلى احتراق ثلاث سيارات.

وتلقى اللواء محمد حجى، مدير أمن الدقهلية، إخطارًا من العميد حسام الجداوي مأمور قسم شرطة أول المنصورة يفيد بورود بلاغ من أهالي منطقة شارع الفيلات بمنطقة المشاية بالمنصورة بنشوب حريق داخل أحد الجراجات.

وعلى الفور انتقل رجال الحماية المدنية وسيارات الإطفاء لمكان البلاغ وجرى السيطرة على الحريق قبل امتداده لباقي المنطقة وتبين أن الحريق شب في كمية من المخلفات بالشارع وامتدت إلى بعض الأشجار و3 سيارات داخل إحدى الجراجات بالشارع.

وأكد الإخطار أن الحريق لم يسفر الحريق عن أي إصابات أو خسائر في الأرواح.

حرر عن ذلك المحضر اللازم، وأخطرت النيابة التي أمرت بانتداب المعمل الجنائي لبيان سبب الحريق وحصر الخسائر.