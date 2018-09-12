كشفت وزارة المالية، في بيان لها اليوم، التفاصيل الكاملة للتعريفة الجمركية الجديدة على السلع والمنتجات المستوردة والتي أصدرها الرئيس عبدالفتاح السيسي بقرار جمهوري بتعديلات تعريفة جمركية جديدة بموجب القرار رقم 419 لسنة 2018، مؤكدة أن ذلك يأتي في إطار التزام مصر باتفاقية النظام المنسق لتكويد وتبويب البضائع والسلع من خلال (Hs code 2017).

واستحدثت وزارة المالية في التعريفة الجديدة بند لإطارات التكوتوك وآخر لخزائن وشانونات مقاومة الحريق بفئة مخفضة 10%، أما الكبائن الفارغة المستخدمة في الأجهزة الكهربائية وأجهزة الاتصالات فتم تخفيض رسومها إلى 5% بجانب استحداث بند خاص لبيض دودة القز التي تم إعفائها تمامًا من الرسوم الجمركية.

وتشجيعًا لتوفير الطاقة فقد تم استحداث بند للمبات الليد ومكوناتها حيث واعفاء الصمامات الثنائية الباعثة للضوء ونسبة 5% للأجزاء البلاستيكية والزجاجية، و لعلاج التشوهات أيضًا تم رفع رسوم مرشات الدش المصنعة من لدائن من 40% إلى 60% أما المصنعة من مادة الزنك فتم رفعها من 30% إلى 40%.