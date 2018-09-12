كشف الدكتور أحمد عثمان، عميد كلية الطب في جامعة الإسكندرية، حقيقة صورة المريض الذي يدخن سيجارة على "ترولي" الإسعاف بالمستشفى الأميري الجامعي بالإسكندرية، موضحًا أنه أحد المرضى بالمستشفى، حيث دخل المستشفى بعد تعرضه لحادث طريق في اليوم الخامس من اغسطس الماضي، وكان بلا هوية.

وأضاف "عثمان"، خلال مداخلة هاتفية في برنامج " آخر النهار"، مع الإعلامي معتز الدمرداش، على قناة "النهار"، مساء اليوم، أنه تم معالجة المريض، وما تبقى هو كسر في قدمه، وحدثت الواقعة أثناء نقله إلى مستشف للعظام.

وتابع: "الواقعة داخل المستشفى بالفعل، وتم إعطاء هذه السيجارة للمريض أثناء نقله إلى مستشفى الحضرة، وأحد الموظفين بالمستشفى هو من أعطى له السيجارة وساعده على إشعالها، والمسعف هو من صور المريض".

وأشار إلى أنه أمر بتحقيق عادل، وتم مجازاة الممرضة والعامل المسؤول عن نقله جزاء فوري، وإحالة العمال المشتركين في الواقعة إلى التحقيق وإيقافهم عن العمل، مؤكدًا أنه تواصل مع كل المسؤولين، وإحالة المسؤولين للتحقيق، متابعًا: "المنظر مسيء ولا يقبل داخل أي مستشفى، لا نقبل هذا الأمر، وهناك خطأ وسينالوا جزاءات رادعة، ولن نسمح بتكراره".