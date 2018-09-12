علق الدكتور علي جمعة، مفتي الديار المصرية السابق، على عدم خشيته من النظام الأسبق عندما أصدر قرارا بتحريم توريث الحكم في مصر، موضحًا أنه يشهد للنظام الأسبق "مبارك" بأنه لم يتدخل في عمل دار الإفتاء أو أي فتاوى تصدر من الهيئة.

وأضاف "جمعة"، خلال حواره في برنامج "اليوم"، على قناة "دي إم سي"، أن الإعلامي تامر أمين، عرض عليه أثناء حكم "مبارك" الظهور على الهواء ومهاجمة جماعة الإخوان قبل أيام قليلة من الانتخابات ولكنه رفض وقال "أنا مثل القاضي وأب للجميع سواء للحزب الوطني أو الإخوان".

وأشار إلى أنه يتبرأ حاليًا أن يكون أبًا لجماعة الإخوان.