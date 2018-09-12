قال المستشار عمر مروان، وزير شؤون مجلس النواب، إن وظيفته تُعد حلقة وصل بين السلطتين التنفيذية والتشريعية، حيث إنه ممثل الحكومة في البرلمان ويوصل صوت البرلمان إلى الحكومة.

وأضاف "مروان"، خلال حواره في برنامج "رأي عام"، مع الإعلامي عمرو عبدالحميد، على قناة "TeN"، أنه يعتمد على آلية التفاهم والموضوعية للوصول إلى أعضاء مجلس النواب أثناء شرح رؤية الحكومة.

وتابع مروان: "عندما أقدّم مشروع من الحكومة على مجلس النواب نناقشه جميعًا بموضوعية، ولازم يكون هناك هدف نسعى لتحقيقه من القانون، ومفيش أي حد له هدف شخصي، حيث إن الجميع يضع المصلحة العامة قصاد عينيه".