قال رئيس بعثة الحج المصرية عمر مروان، إن لدنيا 60 واعظا لبعثة الحج هذا العام مقابل 26 العام الماضي، حسبما أفادت قناة "إكسترا نيوز" في نبأ عاجل.

وأضاف مروان أنهم "يحرصون على إيضاح الرخص الدينية في الحج للتيسير على الحجاج".