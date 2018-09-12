عمر مروان: هناك مغالطات ومبالغات في الأزمات بين النواب والوزراء

قال المستشار عمر مروان، وزير شؤون مجلس النواب، إن العلاقة بين الحكومة ومجلس النواب، قائمة على التفاهم والتواصل وليس المشاحنات، موضحًا أنه لا يوجد تعارض بين الطرفين، بل تعاون واجتماع على المصلحة العامة.

وأضاف "مروان" خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "رأي عام"، المذاع عبر فضائية "TeN"، مع الإعلامي عمرو عبد الحميد، أنه وقت الأزمات بين النواب وبعض الوزراء، يتم الجلوس مع الطرفين من أجل تقريب وجهات النظر، وفي النهاية يقدم الطرف الذي أخطأ اعتذاره.

وتابع أنه يوجد أحيانًا مغالطات ومبالغات في الأزمات بين النواب والوزراء، والمخطئ يقدم اعتذاره.