تنفيذا لتوجيهات المحافظ.. استكمال رصف طريق كوبرى أبو حصيرة بدمنهور

بدأت الأجهزة التنفيذية في البحيرة، اليوم، تنفيذ توجيهات المحافظ اللواء هشام آمنة، التي أصدرها خلال جولته الميدانية بمدينة دمنهور، مؤخرا، بسرعة الانتهاء من رصف طريق كوبري أبو حصيرة بطول 400 متر حتى مدخل قرية قراقص، ورد الشيء لأصله بالنسبة لطريق الشريعة والقانون وإنهاء أعمال الصيانة به.

وأكد المحافظ، أنه بمتابعة تنفيذ توجيهاته بالنسبة لطريق كوبرى أبو حصيرة، جرى عمل طبقة الأساس في نزلة الكوبرى، كما جرى عمل طبقة إحلال بعد ملاحظة عدم ثبات التربة وتم الحفر بعمق 1.5 متر أسفل الطريق، ورمي دبش على الناشف بسمك 50 سم ورمل بسمك 51 سم على طبقتين ثم عمل طبقة أساس (ثلاث طبقات سمك كل طبقة 17 سم ثم عمل طبقة رابطة وطبقة سطحية)، وسيتم الانتهاء من الأعمال خلال خمسة أيام.

وبالنسبة لطريق الشريعة والقانون، قال المحافظ، إنه جرى تفريغ طرنشات الحفر بالطول أمام كلية الشريعة ووضع سن طبقة أساس وباقي القطاع سوف يتم التفريغ واستكمال الدمج بالمياه ووضع طبقة MCO تشريب ووضع طبقة سطحية من مخلوط الأسفلت، على أن يتم الانتهاء من وضع طبقة الأسفلت الأحد القادم.

وشدد المحافظ، على ضرورة الالتزام بالموعد المحدد لإنهاء الأعمال طبقا للمواصفات الفنية المطلوبة.