أجرى اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة، صباح اليوم، جولة ميدانية مفاجئة بمدينة دمنهور، لتفقد سير العمل بالمشروعات الخدمية المقدمة للمواطنين في شتي المجالات، والوقوف على معدلات ونسب التنفيذ ومستوى جودة المواصفات الفنية، ورصد شكاوى واحتياجات المواطنين على الطبيعة.

وتفقد المحافظ أعمال الرصف بطريق "دمنهور - دسوق"، وتبين توقف أعمال الرصف فى المنطقة المحصورة بين نزلة كوبرى دمنهور العلوى (أبو حصيرة) ومزلقان غربال، لفترة تجاوزت عام وثلاثة شهور، وعلى الفور طالب المحافظ، بسرعة إنهاء تلك الأعمال خلال مدة أقصاها اسبوعا، ووجه تعليماته للهيئة العامة للطرق، بالتنسيق مع شركات المرافق العامة (الكهرباء والمياه والغاز) لإنجاز المطلوب، مشيرا إلى أنه سيعاود المرور على تلك المنطقة للتأكد من تنفيذ تلك الأعمال وفقا للمواصفات الفنية خلال أيام.

كما تفقد المحافظ، منطقة شبرا وطريق النصر، وشدد على ضرورة رفع أعمدة الكهرباء الهوائية بالمدينة وتنفيذها بكابلات أرضية قبل البدء في أعمال الرصف ونفس الشيء بالنسبة لأي شارع يتم رصفه حديثا في المدينة، وكلف المكتب الفني بمتابعة أعمال الصرف بشكل يومي.