أعلنت وزارة المالية، التفاصيل الكاملة للتعريفة الجمركية الجديدة على السلع والمنتجات المستوردة، التي أصدرها الرئيس عبدالفتاح السيسي، وأكد الدكتور محمد معيط، وزير المالية، أن سريانها بدأ اعتبارًا من اليوم، في جميع المنافذ الجمركية بمصر.

ومن أهم البنود التي شهدت تعديلًا في الرسوم الجمركية المطبقة، أكد "معيط" إعفاء جميع الأدوية الخاصة بالأمراض المستعصية والمزمنة والنفسية والعصبية من الرسوم الجمركية تمامًا.

وأوضح الصيدلي محمد منا، أن إلغاء التعريفة الجمركية على الأدوية المستوردة للأمراض المستعصية والمزمنة والنفسية والعصبية، ليس من المتوقع أن يؤدي لنزول أسعارها في السوق، لكنه بكل تأكيد سيساهم في ثباتها وعدم ارتفاعها الفترة المقبلة.

وأوضح منا لـ"الوطن"، أن أهم الأدوية التي من الممكن أن يشملها قرار الإعفاء الجمركي، منها أدوية جانوميت "Janumet" وجالفوز ميت "Galvus met" لعلاج مرض ارتفاع السكر المزمن، وForxiga.

وعن أدوية القلب المستوردة، والتي تستعمل في مصر كثيرًا، قال إن الإعفاء الضريبي يشمل أدوية عديدة منها، بلافيكس "Plavix"، وأدانكور "Adancor"، سيبراليكس "Cipralex" علاج للأمراض النفسية والعصبية شائع استخدامه، ويستفيد من الإعفاء الجمركي حسب منا، فضلًا عن زيبريسكا "Zyprexa" وإيفيكسور "Efexor"، ولوسترال "Lustral"، وستاليفو "Stalevo"، وميميكسا "Memexa".

وأشار إلى أن عدد من "بخاخات" حساسية الصدر، تدخل ضمن فئة الأمراض المزمنة ويشملها الإعفاء الجمركي، مثل إكتونيكس "Ectonex" وسينومارين "Sinomarin" ونازونيكس "Nasonex"، وبعض أدوية الضغط مثل إكسفورج "Exforge" ونيبيليت "Nebilet".