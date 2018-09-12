قال مجدى يوسف، رئيس جهاز تنمية مدينة 6 أكتوبر الجديدة، إن جهاز المدينة يبذل جهداً كبيراً فى تنفيذ المرافق بمنطقة «ابنى بيتك 6» بالمدينة، وتم الانتهاء من عدد كبير من مشروعات المرافق، حيث تم الانتهاء من محطة رافع المياه، وجارٍ التسليم الابتدائى، كما يتم التجهيز لأعمال تجارب تشغيل محطة الصرف الصحى، وتغذيتها بالكهرباء.

وأضاف «يوسف»، فى بيان، اليوم، أنه تم الانتهاء من جميع الطرق بالحيَّين الأول والثانى، ومناطق متفرقة بالحى الثالث والرابع، وجارٍ التسليم الابتدائى، موضحاً أنه جارٍ تشغيل طبقة الأسفلت بالحى الخامس، وتمت إزالة جميع مخازن شركة إيجيكو بمدخل المنطقة وتحويلها إلى منطقة خضراء، وتشمل المدخل الرئيسى للمنطقة، وتم تحويل بِرك الصرف إلى حديقة عامة، وجارٍ الانتهاء من أعمال تنسيق الموقع للحيَّين الأول والثانى والطريق الدائرى.

فى سياق موازٍ، وافق مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، وزير الإسكان، على توفير اعتمادات مالية بنحو 22 مليون جنيه، لتوصيل خدمة مياه الشرب للمناطق المحرومة، بمحافظة سوهاج.

وقال محمد بدرى، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى بسوهاج، إن الشركة انتهت من حصر المناطق المحرومة من خدمات مياه الشرب، والمتمثلة فى الامتدادات العمرانية المستجدة التى لديها موافقات تنظيمية، ولا يوجد بها خطوط مياه أو صرف صحى، وتم توفير الاعتمادات المالية اللازمة لخدمة تلك المناطق، بنحو 22 مليون جنيه. وسيتم دعم الخدمة فى المناطق المحرومة من مياه الشرب بقرى مركز سوهاج، وببندر وقرى جهينة، ومركز البلينا، ومدينة المنشاة.