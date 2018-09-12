كشفت تحقيقات النيابة العامة، بالسويس، اليوم عن أن سيدة تم ضبطها بتهمة الاتجار بالمواد المخدرة، لجأت إلى فتح مركز للدروس الخصوصية بمدينة «السلام»، لترويج تجارتها، وبيع سمومها للطلاب.

وأكدت تحريات المباحث أن المتهمة «ف.أ» (48 سنة)، وأن أحد أبنائها طالب الثانوية العامة، كان يساعدها فى توزيع المخدرات على زملائه داخل «السنتر»، لإبعاد الشبهة عنها، وكانت تستغل العدد الكبير للطلاب للتمويه على نشاطها.

وتضمن محضر الضبط أنه تم القبض على المتهمة أثناء تسليمها 400 جرام حشيش لأحد المتعاطين من الطلاب، وأن مركز الدروس الخصوصية تم فتحه، قرب محل سكنها، دون الحصول على الموافقات اللازمة.