مدير أمن السويس يفتتح معرض الشرطة لمستلزمات المدارس بنادي الشرطة

افتتح اللواء محمد جاد، مدير أمن السويس، معرض مستلزمات المدارس بأسعار مخفضة بنادي الشرطة بالسويس.

وشهد المعرض إقبالا كبيرا من المواطنين بالسويس، على شراء مستلزمات المدارس في ظل توافر المستلزمات بكميات كبيرة.

وقال اللواء محمد جاد، مدير أمن السويس، إنه تم توفير كافة مستلزمات المدارس بمناسبة قرب بدء العام الدراسي بأسعار تتناسب مع المواطنين البسطاء، وذلك عبر تجهيز أماكن لعرض تلك المستلزمات بأسعار مخفضة.

وأكد جاد أنه في إطار توجيهات وزير الداخلية باضطلاع كافة أجهزة الوزارة بالمشاركة الإيجابية بالتخفيف عن كاهل المواطنين، وتحقيق التوازن بالسوق المحلي وضبط الأسعار، باعتبار ذلك أحد أولويات سياسة الوزارة في مجال الأمن الاقتصادي، وفرت كافة مستلزمات المدارس بمناسبة قرب بدء العام الدراسي باسعار تتناسب مع المواطنين البسطاء.