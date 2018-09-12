لقى 3 أشخاص على الأقل مصرعهم، بينهم طفلة رضيعة، فى انهيار منزل مكون من 4 طوابق فوق رؤوس ساكنيه بمحافظة أسيوط ليلة اليوم، أسفر عن إصابة 9 آخرين، تم نقلهم إلى مستشفيى منفلوط المركزى، وأسيوط الجامعى، بينهم عدد من المصابين فى حالة خطيرة.

وتلقى مدير أمن أسيوط، اللواء جمال شكر، إخطاراً من مدير المباحث الجنائية، اللواء منتصر عويضة، بوصول بلاغ إلى غرفة عمليات النجدة بانهيار منزل فى عزبة «الجعب»، التابعة لجزيرة «الحواتكة»، بدائرة مركز منفلوط، وسقوط عدد من الوفيات والمصابين. وعلى الفور، تم الدفع بـ10 سيارات إسعاف، لنقل المصابين إلى المستشفيات، وعدد من سيارات الحماية المدنية والإنقاذ، تمكنت من انتشال 3 جثث من تحت الأنقاض، بينهم طفلة رضيعة «رؤى طه قطب»، 18 شهراً، وفتاة تُدعى «أسماء م»، 19 سنة، وسيدة تبلغ من العمر 65 سنة، وتُدعى «نادية عبدالحافظ عبدالحميد»، كما تم إنقاذ 9 مصابين، جرى نقل 4 منهم إلى مستشفى منفلوط المركزى، و5 إلى مستشفى أسيوط الجامعى.

ووجه، اللواء جمال نور الدين، محافظ أسيوط الذى انتقل إلى موقع انهيار العقار، لمعاينة حجم «الكارثة»، بإعلان الطوارئ فى المستشفيات لاستقبال المصابين، وتقديم الرعاية اللازمة لهم. وقرر صرف مبلغ 5 آلاف جنيه لأسرة كل متوفى، و1000 جنيه لكل مصاب.