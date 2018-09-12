فى محاولة للضغط على طليقته لتعود إلى منزل الزوجية، حقن أب طفله، 3 سنوات، بجرعة أنسولين كبيرة، رغم أنه غير مصاب بمرض السكر، ما أدى لإصابته بتشنجات وغيبوبة تامة، قبل أن يتعرض لسكتة دماغية، ونقل إلى مستشفى الشاطبى الجامعى فى الإسكندرية، اليوم، لتلقى العلاج.

كان اللواء محمد الشريف، مدير أمن الإسكندرية، تلقى إخطاراً من اللواء شريف رؤوف، مدير إدارة البحث الجنائى، عن تحرير إدارة المستشفى محضراً فى قسم شرطة المنتزه ثالث، بوصول الطفل «ع.م»، 3 سنوات، المقيم فى عزبة الخروعة، مصاباً بغيبوبة وتشنجات نتيجة نقص متكرر فى سكر الدم.

وانتقل مأمور القسم إلى المستشفى على رأس قوة أمنية، وبسؤال والد الطفل «م.س»، 29 سنة، قال إنه حقن نجله بالأنسولين أكثر من مرة على مدار الأسبوع، كوسيلة للضغط على طليقته «س.ع»، 20 سنة، للعودة إلى منزل الزوجية، فيما أقرت الأم بصحة ما قاله طليقها، واتهمته بالتسبب فى إصابة ابنهما.

وأُحيل محضر الواقعة إلى النيابة العامة، التى باشرت التحقيق، وكُلفت إدارة البحث الجنائى بالتحرى عن ملابساتها.