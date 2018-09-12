«تعريفة الجمارك الجديدة»: إعفاء أدوية الأمراض المستعصية وبعض أنواع السيارات

كشفت وزارة المالية، اليوم، التفاصيل الكاملة للتعريفة الجمركية الجديدة على السلع والمنتجات المستوردة، التى أصدرها الرئيس عبدالفتاح السيسى بقرار جمهورى.

وقال الدكتور محمد معيط، وزير المالية، إن التعريفة بدأ سريانها اعتباراً من اليوم الأربعاء، فى جميع المنافذ الجمركية بمصر، وإنها تأتى فى إطار سياسة الحكومة لحماية الصناعات المصرية من خلال القضاء على أى تشوهات جمركية، وتخفيف الأعباء عن المواطنين. وأكد فى بيان، اليوم، أن التعريفة الجديدة أعفت عدداً من السلع الاستراتيجية، على رأسها الأدوية، موضحاً أنه تم إعفاء جميع الأدوية الخاصة بالأمراض المستعصية والمزمنة والنفسية والعصبية من الرسوم الجمركية تماماً، إلى جانب استحداث بند جديد للأكياس المعقمة والمستخدمة فى العمليات الجراحية. وأضاف الوزير أن السلع الوسيطة تبلغ 994 بنداً تعريفياً بنسبة 17% من هيكل التعريفة الجديدة، وأنه لم يتم المساس بالفئات الجمركية المطبقة عليها تشجيعاً للصناعات الوطنية، لافتاً إلى أن السلع الاستهلاكية تمثل أقل من 20% من هيكل التعريفة الجديدة، وشهد بعضها تعديلات فى فئة الرسوم المطبقة عليها لتتراوح بين 20 و60%.

وتابع: من السلع التى تهم المواطن العادى، فقد تم تخفيض الرسوم الجمركية على السيارات التى تعمل بمحركين كهربائى وبنزين من 40% إلى 30% للسيارات، سعة 1600 سى سى، وللسعة الأعلى من 135% إلى 100% فقط، مع إعفاء السيارات التى تستخدم محركاً كهربائياً فقط.