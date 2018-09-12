بدأت قوات سوريا الديمقراطية، المدعومة من التحالف الدولى، اليوم، المرحلة النهائية من عملية تطهير شمال شرق سوريا على طول نهر الفرات باتجاه الحدود مع العراق من فلول تنظيم «داعش» الإرهابى، وفقاً لتأكيد مسئولين فى التحالف. وأعلن مندوب روسيا الدائم لدى منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، ألكسندر شولجين، أن بلاده تدعو المنظمة لعدم السماح بهجوم كيميائى مفبرك فى محافظة إدلب السورية، فيما حذّر الأمين العام للأمم المتّحدة أنطونيو جوتيريش، أمس، القوات السورية وداعميها من شن هجوم شامل على إدلب، مشدّداً على ضرورة عدم تحول المدينة إلى حمام دم.

روسيا تحذر من هجوم كيميائى «مفبرك» فى إدلب

من جانبه، أعرب وزير الخارجية الروسى سيرجى لافروف عن ارتياح موسكو لوجود قناة اتصال مهنية بين روسيا والولايات المتحدة حول سوريا، بينما دعا مبعوث الصين الدائم لدى الأمم المتحدة، ما تشاو تشو، اليوم، المجتمع الدولى إلى تعزيز التعاون لمواصلة مكافحة الإرهاب بسوريا.

ميدانياً، ذكرت وكالة «الأناضول» أن أجهزة الاستخبارات التركية فى سوريا أوقفت يوسف نازك، أحد أبرز المشتبه بهم فى الاعتداء على مدينة الريحانية الحدودية، الذى أوقع أكثر من 50 قتيلاً فى مايو 2013.

فيما أكدت وكالة «فرانس برس» أن سلطات الإدارة الذاتية المعلنة من جانب واحد فى المناطق الكردية بسوريا تواجه احتجاجات من المسيحيين السريان ضد المناهج الدراسية الحكومية.