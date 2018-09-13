علق محمد العقبي، المتحدث باسم وزارة التضامن الاجتماعي، على مبادرة مساعدة الغارمين والغارمات التي أطلقتها النائبة مارجريت عازر، عضو مجلس النواب، قائلا إن الوزارة تعمل حاليا وفقًا لتكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بإعداد برنامج يضمن عدم عودة الغارمين والغارمات للسجن مرة أخرى،

وأضاف العقبي، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "مصر أم الدنيا"، المذاع عبر شاشة "الحدث اليوم"، أن وزيرة التضامن الدكتورة غادة والي، خاطبت أكثر من جهة مسؤولة عن تطوير وتنمية الغارمين والغارمات منها صندوق "تحيا مصر"، وجهات ووزارات أخرى بتشكيل لجنة وزارية مهمتها إعداد قوائم بالغارمين والغارمات الذين خرجوا من السجون خلال الـ4 سنوات الماضية، ودراسة حالتهم بشكل تفصيلي للتعرف على إمكانياتهم والتحديات التى تواجههم والفرص المتاحة لهم بالتعاون مع منظمات المجتمع المدني.