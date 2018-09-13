محافظ الإسكندرية يجتمع بالنواب لمناقشة قضايا "الثغر": مستعدون للسيول

عقد الدكتور عبد العزيز قنصوة محافظ الإسكندرية مساء الأربعاء، اجتماعا موسعا مع أعضاء مجلس النواب بالغثر؛ لمناقشة أهم القضايا والملفات التي تهم المواطن السكندري، والاستماع لمقترحاتهم، وكيفية العمل والتعاون بين جميع الجهات والأجهزة التنفيذية، وذلك بحضور اللواء أحمد بسيوني سكرتير عام المحافظة واللواء حمدي الحشاش السكرتير العام المساعد وأعضاء مجلس النواب عند دوائر الإسكندرية.

وأوضح قنصوة أن هناك عدة ملفات يتم العمل على تطويرها حاليا، أهمها ملف الأمطار والسيول والتأكد من جاهزية المحطات والمطابق وعمل عدة سيناريوهات لذلك من خلال تطبيق نماذج محاكاه وتخفيض المناسيب بالمحطات ورفع وتحسين قدرتها، كما يتم دراسة مشروع مع جامعة الإسكندرية لإنشاء مركز للتنبؤ بالأمطار قبل موعدها، لتكون الإسكندرية مصدرا للتنبؤ بالأمطار.

وعن ملف النظافة والمخلفات الصلبة، قال المحافظ إنها تشهد تحسنا ملحوظا والتزام الشركة بالعقد المبرم والذي من أهم نقاطه عودة غسيل الشوارع، والجمع المنزلي والفصل من المنبع، وكذلك تطوير مصانع تدوير المخلفات والمحطات الوسيطة والذي سيعود بالنفع على تطوير المنظومة بالكامل.

وأضاف أن ملف الطرق من أهم الملفات التي بدأ العمل بها من خلال إعادة رصف الشوارع الرئيسيّة، حيث يتم حاليا معالجة مشكلات الحفر والهبوط والمطبات وشنايش للأمطار بالطريق وغيرها، ثم يتم البدء في تخطيط الشوارع بالتعاون مع الإدارة العامة للمرور، وعقب الانتهاء من ذلك سيتم البدء في الشوارع الفرعية، لافتا إلى أننا نعمل على تطوير الميادين من خلال تصميم يتسق مع الطابع التراثي والمعماري المميز لكل منطقة.

وعن ملفي التعليم والصحة، قال: سيتم اختيار عدة مدارس لتطويرها ووصولها للنموذجية وتطبيق ذلك على باقي مدارس الثغر بالتوالي، وكذا تطوير الوحدات الصحية وعودة طبيب العائلة Family Doctor، ويكون لها إطار عمل مؤسسي من المشاركين في التطوير، وكذا إنشاء مجلس صحي طبي بالإسكندرية يربط بين كافة القطاعات الصحية الجامعية والخاصة والحكومية والتابعة لوزارة الصحة.

ولفت المحافظ إلى ملف الإشغالات والإزالات والتشديد إلى جميع الجهات المعنية بتكثيف حملات إزالة الإشغالات والتعديات خاصة التي تسببها المقاهي والكافتيرات على مستوى أحياء المحافظة، فضلا عن الاهتمام بمنظومة النقل الجماعي من خلال رؤية تم وضعها لتطوير منظومة وهيئة النقل العام بالإسكندرية خاصة بالمناطق ذات الكثافات العالية، وكذا تطوير المحاور المرورية من الترام والسكة الحديدية ومحور المحمودية الجديد الذي سيتم ربطه بكافة المحاور والطرق الرئيسة بالثغر وسيعمل بشكل كبير جدا على حل مشكلة التكدس المروري بالمدينة.

وهنأ النواب، المحافظ لتوليه منصبه محافظا للإسكندرية أهم محافظات مصر، وقدموا له الشكر لتواصله وتعاونه معهم وحرصه على حل مشكلات المواطنين، مؤكدين أهمية التعاون أيضا مع رؤساء الأحياء والتنفيذيين.

واستمع المحافظ إلى مقترحات ومطالب النواب التي كانت أهمها منظومة التعليم وتلبية احتياجات الأهالي والطلاب، خاصة مع اقتراب بداية العام الدراسي الجديد، وسد العجز في المدرسين خاصة في مدارس غرب الإسكندرية والأماكن البعيدة بالمدينة، والتنسيق مع النواب في وضع أولويات الخطة الاستثمارية وفقا لاحتياجات المواطنين من تطوير ورصف الطرق وترميمها والإنارة والمرافق المختلفة والمحاور المرورية والكباري والترام والمواصلات العامة والصحة والمستشفيات والنظافة وإشغال الطريق وغيرها من مشكلات الشارع السكندري، فضلا عن المطالبة بعقد لقاء معهم بشكل دوري.