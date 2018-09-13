أثار الفنان محمود العسيلي، غضب مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي، بعدما كتب تغريدة عبر حسابه على موقع التدوينات القصيرة "تويتر"، هاجم فيها المواهب الشابة التي تحاول التواصل معه، من أجل عرض أشعارهم وألحانهم عليه، واصفًا تصرفاتهم بـ"الإسهال"، متوعدًا إياهم بحظر أرقام هواتفهم الشخصية.

وكتب العسيلي: "الإخوة اللي عايزين يبقوا ملحنين أو شعراء اللي بيبعتوا على الـ(واتس آب) الخاص، ويكلمك فجأة على إنه متربي معاك، وإنكو كنتوا مع بعض في المدرسة ويبعتلك إسهال من الأغاني، وسبحان الله كلهم الجو بتاعك ولايقيين عليك وباعتهملك مخصوص.. بلوك مع جزيل الشكر".

الإخوة اللي عايزين يبقوا ملحنين أو شعراء اللي بيبعتوا على الواتس الآب الخاص و يكلمك فجأة على انه متربي معاك و إنكو كنتوا مع بعض في المدرسة و يبعتلك إسهال من الأغاني و سبحان الله كلهم الجو بتاعك و لايقيين عليك و باعتهملك مخصوص .. بلوك مع جزيل الشكر #اسمع_الخيال_دا_يانجم — Mahmoud El Esseily (@Esseily) ١٢ سبتمبر ٢٠١٨

وتعرض العسيلي لهجوم عنيف من مستخدمي موقع التدوينات القصيرة "تويتر"، إذ اعتبروا أن تصرفه ينم عن تكبر وغرور، رافضين ما جاء في تغريدته.

واستنكر الإعلامي أحمد خير، ما جاء في تغريدة العسيلي، حيث ذكر الموقف الذي جمع الفنان محمد فوزي بالملحن بليغ حمدي، عندما فضل فوزي الأخير على نفسه وجعله يلحن أغنية للمطربة الراحلة أم كلثوم، وكتب: "في يوم من الأيام محمد فوزي فضل إنه يقدم بليغ حمدي، اللي كان لسه في أول مشواره، على نفسه علشان يلحن أغنية لأم كلثوم كانت بداية واحد من أهم ملحنين مصر، وفضل بليغ يحكيها بامتنان، لو مش قادر تساعد الناس على الأقل ما تتكلمش عن معاملتهم بغرور وتكبر، والتسفيه من حلمهم باعتبارها إفيه مضحك".

في يوم من الأيام محمد فوزي فضل انه يقدم بليغ حمدي-اللي كان لسه في اول مشواره- على نفسه علشان يلحن اغنية لأم كلثوم كانت بداية واحد من اهم ملحنين مصر، وفضل بليغ يحكيها بامتنان، لو مش قادر تساعد الناس على الأقل ما تتكلمش عن معاملتهم بغرور وتكبر والتسفيه من حلمهم باعتبارها إفيه مضحك — khair (@ahmedkhair) ١٢ سبتمبر ٢٠١٨

ونصح إبراهيم سعيد، لاعب النادي الأهلي والزمالك والمنتخب الوطني الأسبق، العسيلي بتغيير رقم هاتفه بدلًا من كتابة هذه التغريدة وإغضاب متابعيه، قائلا: "أنا عندي كنت غيرت رقمك والـ(واتس آب) أحسن، بدل التويتة دي كلها، وفي الاخر محدش هيزعل منك شغل مخك وروق كده".

انا عندي كنت غيرت رقمك والواتس اب أحسن بدل التويته دي كلها وفي الاخر محدش هيزعل منك

شغل مخك وروق كده ???? — ibrahim saeed Hema(4) (@IbrahimsaidAdam) ١٢ سبتمبر ٢٠١٨

وعلق أحد المتابعين، ويدعى مهاب ياسين، ساخرًا من العسيلي، حيث استشهد ببعض كلمات الأغنية التي غناها في إحدى الإعلانات التي عرضت، خلال شهر رمضان الماضي: "أمال إيه هيحبطوك ويوقفوك وخليك ديما جامد وحاول عافر".

امال ايه هيحبطوك ويوقفوك وخليك ديما جامد وحاول عافر — Mohab Yassin007 (@MYassin007) ١٢ سبتمبر ٢٠١٨

وكتب أحد مستخدمي "تويتر"، ويدعى رامي الصاوي: "أسلوبك مستفز وفيه تعالي وكبرياء في غير مكانهم أصلًا، ومع كامل احترامي لرأيك فمن حقك تدافع عن حياتك الخاصة وترفض أي إزعاج يهددها، لكن مش من حقك التقليل أبدا من حلم إنسان، أو إنك تكسر حلمه.. فهمت".

اسلوبك مستفز و فيه تعالي و كبرياء في غير مكانهم اصلا ... ومع كامل احترامي لرأيك فمن حقك تدافع عن حياتك الخاصة و ترفض اي ازعاج يهددها لكن مش من حقك التقليل ابدأ من حلم انسان او انك تكسر حلمه ... فهمت ؟؟ — ????amy ????l????awy (@ramyalsawy7) ١٢ سبتمبر ٢٠١٨

وعلق متابع آخر، يحمل اسم "الهرم"، ساخرًا: "وآدي نامبر وان تاني".

وأدى واحد نامبر وان تانى — الهرم (@_elharam1) ١٢ سبتمبر ٢٠١٨

وكتب مستخدم آخر لـ"تويتر"، يدعى محمد حماقي: "أنت لو قاصد تخسر جمهورك مش هتعمل كده".

انت لو قاصد تخسر جمهورك مش هتعمل كدا — HAMAKY (@mohammadhamaky) ١٢ سبتمبر ٢٠١٨

وكتب متابع آخر، يدعى أدهم هشام: "أغنية مجنونة كانت أي كلام يا عسيلى برضه، بس مكنش قدامك غير إنك تعافر علشان حلمك والشباب اللى حضرتك وقفتهم وعطلتهم وأحبطتهم دول بيعملوا زيك"، مضيفًا: "حضرتك عمرو دياب عرض كلمات أغنيه وجاله أكتر من ملحن واختار أحسنهم لكن مستهترش، بعمرو مصطفى اللى كان طفل لسه".

حضرتك عمرو دياب عرض كلمات اغنيه و جاله اكتر من ملحن و اختار احسنهم لكن مستهترش ب عمرو مصطفى اللى كان طفل لسه — Adham (@Adhamhesham24) ١٢ سبتمبر ٢٠١٨

وقال مستخدم آخر: "والله أنت اللي تستاهل أحلى بلوك".